Италия

Главный тренер туринцев дал комментарий после матча со Специей.

Ювентус в поединке шестого тура чемпионата Италии гостил у Специи и добился победы с разгромным счетом (4:1). Андреа Пирло рад возвращению Криштиану Роналду.

"Мы провели хорошую игру, мы должны были закрыть ее в первом тайме, мы многое создали. Если вы этого не сделаете, вы рискуете против любого соперника. Мы хотели выиграть, и Роналду нам помог. Криштиану улучшается, и мы ждали его.

И он, и Дибала поправляются, давайте посмотрим, как все будут чувствовать себя в ближайшие дни. В фазе защиты мы всегда играем с четырьмя защитниками. У меня были эти игроки, когда все вернутся, мы посмотрим, как мы сможем играть, но расстановка будет такой же.

Я пытаюсь упростить оборонительную фазу с помощью двух узких линий, нам нужно быть более агрессивными, когда мы теряем мяч, менее утомительно бежать на пять метров вперед, чем возвращаться на 70 метров", — передает слова Пирло Football Italia.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Специя — Ювентус.