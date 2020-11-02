Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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02 ноября 2020, 09:27
В поединке шестого тура Серии А Сампдория в рамках дерби разошлась миром с Дженоа.
Таким обзаром, хозяева занимают восьмую строчку в таблице, а "грифоны" — 15-ю.
Сампдория — Дженоа 1:1
Голы: Янкто, 23 — Скамачча, 28
Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Тонелли, Берешиньски, Йосида, Торсбю, Янкто (Лерис, 84), Дамсгор (Кандрева, 74), Экдаль (Адриен Силва, 66), Рамирес (Верре, 66), Куальярелла (Кейта Бальде, 66).
Дженоа: Перин, Сапата, Голданига, Бираски, Кришито (Пеллегрини, 77), Лерагер (Радованович, 86), Ровелла, Бадель (Бехрами, 73), Зайц (Мелегони, 86), Скамачча (Пьяца, 73), Пандев.
Предупреждения: Куальярелла, Торсбю, Экдаль, Янкто, Берешиньски — Голданига.