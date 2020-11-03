Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Верона добыла уверенную победу над Беневенто со счетом 3:1.

Благодаря дублю Барака и голу Лазовича "желто-синие" поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице, а от клубов из зоны еврокубков их отделяют лишь дополнительные показатели.

Смотрите видео голов и обзор матча Верона — Беневенто:

Верона - Беневенто 3:1

Голы: Барак, 17, 63, Лазович, 77 — Лападула, 56

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Гюнтер, 77), Ловато (Маньяни, 46), Эмперер (Давидович, 46), Лазович, Димарко — Тамез, Илич, Дзакканьи, Барак (Колли, 90+2)— Калинич (Ди Карамине, 86).

Беневенто: Монтипо — Фоулон, Калдирола (Туя, 46), Глик, Летиция — Дабо, Скьяттарелла (Тельо, 71), Йонице, Инсинье (Импрота, 71) Капрари — Лападула (Мончини, 75).

Предупреждения: Барак, Ловато, Дзакканьи, Лазович, Маньяни, Калдирола, Скьяттарелла, Глик, Йонице

Удаление: Капрари (грубая игра)