Италия

Футболист удачно провел прошедший месяц.

Шведский форвард Милана был признан лучшим игроком первенства в прошедшем месяце, сообщает официальный сайт Серии А.

В октябре в чемпионате Италии Златан провел в составе "россонери" всего две игры, против Ромы и Интера, но отличился в них четырьмя голами.

Наградят лучшего игрока октября в воскресенье, перед поединком Милана против Вероны.

Напомним, что недавно Ибрагимович сумел повторить рекорд Шевченко в Серии А.