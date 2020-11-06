Футболист удачно провел прошедший месяц.
Златан Ибрагимович, getty images
06 ноября 2020, 15:48
Шведский форвард Милана был признан лучшим игроком первенства в прошедшем месяце, сообщает официальный сайт Серии А.
В октябре в чемпионате Италии Златан провел в составе "россонери" всего две игры, против Ромы и Интера, но отличился в них четырьмя голами.
Наградят лучшего игрока октября в воскресенье, перед поединком Милана против Вероны.
Напомним, что недавно Ибрагимович сумел повторить рекорд Шевченко в Серии А.