Италия

Мартен Де Роон, Робин Госенс, Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро травмированы.

В одном из центральных матчей седьмого тура чемпионата Италии против Интера Аталанта не сможет предстать в сильнейшем составе — сообщил официальный сайт клуба.

Мартен Де Роон, Робин Госенс, Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро не принимали участия в общей тренировке, а занимались в пятницу по индивидуальным программам.

Причина не в коронавирусе, а в травмах футболистов. Тем не менее, до воскресенья ни один из них полностью восстановиться не сможет.

Матч Аталанта — Интер запланирован на воскресенье, 8 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.