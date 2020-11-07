Мартен Де Роон, Робин Госенс, Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро травмированы.
Фото ФК Аталанта
07 ноября 2020, 00:45
В одном из центральных матчей седьмого тура чемпионата Италии против Интера Аталанта не сможет предстать в сильнейшем составе — сообщил официальный сайт клуба.
Мартен Де Роон, Робин Госенс, Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро не принимали участия в общей тренировке, а занимались в пятницу по индивидуальным программам.
Причина не в коронавирусе, а в травмах футболистов. Тем не менее, до воскресенья ни один из них полностью восстановиться не сможет.
Матч Аталанта — Интер запланирован на воскресенье, 8 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.