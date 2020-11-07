Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках седьмого тура итальянской Серии А один из лидеров турнирной таблицы и наиболее результативная команда "элиты" неожиданно не смогла на своем поле распечатать ворота аутсайдера Удинезе (0:0).

Оба коллектива наносили свои удары по воротам лишь в первом тайме, а время после перерыва провели в борьбе в центре поля.

Смотрите видео голов и обзор матча Сассуоло — Удинезе:



Сассуоло — Удинезе 0:0

Сассуоло: Консильи — Марлон, Айхан, Феррари, Рожерио — Лопес (Обьянг, 90+1), Локателли — Берарди, Траоре (Мюодюр, 46), Бога (Дефрель, 64) — Капуто (Распадори, 77).

Удинезе: Муссо — Бекао, Нуйтинк, Самир — Стригер Ларсен, Де Пауль, Арслан, Перейра, Зегелаар — Пуссетто (Деулофеу, 65), Окака (Лазанья, 85).

Предупреждение: Траоре, Феррари — Пуссетто, Нуйтинк.