Италия

Чилийский полузащитник миланского Интера рассказал об атмосфере внутри команды.

Перед ответственным поединком для миланского Интера в гостях против бергамаской Аталанты, итальянское издание Corriere dello Sport взяло интервью у чилийского полузащитника команды Антонио Конте Артуро Видаля, в котором он, как сообщает Gianluca di Marzio, рассказал о процессе восстановления после неудачи в матче с мадридским Реалом (2:3), а также о приближающемся выезде в Бергамо.

"Я в Интере, потому что есть серьезный проект и тренер, который всегда хочет побеждать, — начал свой ответ Видаль, — В прошлом году команда была сильной и была близка к победе в Лиге Европы благодаря жаждущим трофеев игрокам. У парней было все, чтобы добиться чего-то важного, и теперь я тоже в коллективе. Я жажду выиграть чемпионат и мечтаю выиграть Лигу чемпионов".

В не таком далеком будущем (17 января 2021-го года) чилийцу будет предоставлена возможность сыграть в матче своей бывшей команды, туринского Ювентуса, в рамках Серии А, что мотивирует игрока работать больше: "Бороться с бывшей командой в футболке их принципиального соперника немного странно, но я всегда буду отдавать все силы команде, которая сделала все для меня. Я тот, кто всегда оставляет свое сердце на поле, и я сделаю это как против Ювентуса, так и против других соперников, с которыми мы будем играть".

Отчасти, совершить переход в стан "нерадзурри" Видаля побудила персона главного тренера команды Антонио Конте, который, по мнению футболиста "никогда не менялся, такой же, как и Ювентус". "Он любит футбол, он заставляет вас это чувствовать и передает свою страсть и свое желание победить. Он очень злится и, если вы делаете ошибку, говорит это вам в лицо, на глазах у всех. Он — тренер, с которым я лучше всех ладил. С Конте мы пересекаемся уже второй раз в моей карьере, и я этому очень рад".

"Я всегда играл впереди, чтобы использовать свои атакующие характеристики. Теперь команде нужно, чтобы я находился глубже для того, чтобы помогать защите. Возможно, я вернусь к большему числу результативных действий, если будет такая возможность. Я всегда забивал по ходу своей карьеры, в Интере я продолжу это делать", — рассказал о своей роли в команде Артуро.

Последним вопросом от журналиста стал несостоявшийся в межсезонье перехода Лионеля Месси в миланский клуб, хотя менеджмент Интера всячески отрицал эти слухи. Сам же Видаль, в присущей ему манере, отреагировал на подобный вопрос насмешкой: "Не знаю, посмотрим. Тут уже есть я".

Матч Аталанта — Интер состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.