Италия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В поединке седьмого тура чемпионата Италии Ювентус на выезде постарается набрать очки в поединке против Лацио.

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является именно команда Пирло. Так, компания Parimatch предлагает на победу Ювентуса коэффициент 1,88.

То, что победителем встречи будет Лацио, оценено в 4,00. На ничейный результат предлагается коэффициент 3,95.

Матч Лацио — Ювентус состоится 8-го ноября в 13:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.