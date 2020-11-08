Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура Серии А между римским Лацио и туринским Ювентусом.

Полузащитник туринского Ювентуса Деян Кулусевски сыграет с первых минут в одном из центральных матчей тура против столичного Лацио. Пауло Дибала остался на скамейке запасных, а Федерико Кьезы вовсе не оказалось в заявке на поединок.

Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Мурики

Запасные: Фурланетто, Алья, Дж. Андерсон, Патрик, Армини, Худт, Лаццари, Перейра, Пароло, Акпа Акпро, Кайседо, Моро

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Демирал, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Фработта — Кулусевски, Мората, Роналду

Запасные: Буффон, Пинсольо, Драгузин, Маккенни, Артур, Портанова, Бернардески, Дибала

Матч Лацио — Ювентус начнется в 13:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.