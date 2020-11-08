Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура Серии А между Аталантой и миланским Интером.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини предоставил шанс украинцу Руслану Малиновскому проявить себя в матче против Интера. Полузащитник сыграет против "змей" с первых минут.

Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджери — Малиновский, Гомес — Сапата

Запасные: Голлини, Росси, Скальвини, Мохика, Депаоли, Шутало, Миранчук, Пессина, Муриэль, Ламмерс

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Брозович, Видаль, Янг — Барелла — Санчес, Мартинес

Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Гальярдини, Лукаку, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Моретти, Наингголан, Пинамонти

Матч Аталанта — Интер начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.