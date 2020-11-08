Италия

Команды Джан Пьеро Гасперини и Антонио Конте не выявили победителя в очном поединке (1:1).

В одном из центральных матчей тура в Серии А встречались Аталанта и миланский Интер. Первые минуты встречи прошли под диктовку команды Антонио Конте, после чего она отдала мяч сопернику. Бергамаски перебрались на чужую половину поля и вскоре могли забить быстрый гол благодаря заработанному штрафному. Однако Гомесу не удалось перебросить мяч через стенку. Хозяева продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но не могли вскрыть оборону "змей". В одном из эпизодов мяч мог залететь в ворота после подачи Фройлера, но Ханданович был начеку и отбил мяч.

Через некоторое время Интер перехватил инициативу и активно пошел вперед. Миланцы провели несколько классных атак, одна из которых едва не завершилась забитым голом. Мяч пролетел чуть выше перекладины после удара Видаля головой. Практически сразу же после этого подопечные Гасперини снова забрали мяч себе, с новыми силами отправившись в атаку. Но у них по-прежнему были проблемы с идеей в последней трети поля. Если и возникали удары по воротам, то они сгодились разве что для статистики.

В какой-то момент игра совсем успокоилась. Команды по очереди отдавали друг другу инициативу, но это ни к чему хорошему не приводило. Коллективы ограничивались лишь подходами к штрафной площади, которые регулярно завершались потерей мяча. В концовке первой половины встречи гости больше владели мячом, рассчитывая забить гол в раздевалку, но у них ничего не получилось. "Богиня" же имела отличный шанс повести в счете перед уходом на перерыв, однако Малиновский не смог перебросить мяч через стенку прямым ударом со штрафного.

Сразу же после возобновления игры Интер забрал мяч под свой контроль, намереваясь забить быстрый гол. Одна с этим были проблемы, поскольку гости не продвигали мяч к чужой штрафной. Со временем они все же стали подбираться ближе к воротам Спортьелло. И это таки принесло свои плоды — Янг уложил мяч прямо на голову Мартинесу, а аргентинец точно пробил в дальний угол — 0:1. Пропустив, "богиня" не сразу пришла в себя, позволяя сопернику и дальше контролировать мяч. В одном из эпизодов отличиться мог Янг, который попытался закрутить мяч в дальний угол, но Эшли не попал по воротам.

Через минуту миланцы имели более чем реальный шанс удвоить преимущество в счете, однако подвела реализация. Спортьелло выступил в качестве героя своей команды сперва отразив удар Видаля с убойной позиции, а затем справившись и с добиванием от Бареллы. Со временем хозяева успокоили игру. Они забрали мяч под свой контроль, но сначала не продвигались к чужой штрафной площади. После ряда замен с целью усиления атаки они все же активизировались, пойдя вперед большими силами.

На 79-й минуте Миранчук восстановил равенство — Алексей получил пас от Муриэля, улучшил позицию и пробил мимо Хандановича — 1:1. Забитый гол добавил бергамаскам уверенности. Они отчаянно пытались как можно скорее отправить мяч в ворота соперника. У Муриэля была блестящая возможность это сделать после подачи Ламмерса, но Луис не попал по воротам с близкого расстояния. Подопечные Гасперини продолжали оказывать давление на чужую штрафную, но до конца встречи больше не создавали опасных моментов. Ничего не получилось впереди и у гостей. Как итог, команды разошлись миром, набрав по одному очку. Оба коллектива упустили шанс ворваться в зону Лиги чемпионов.

Аталанта — Интер 1:1

Голы: Миранчук, 79 — Мартинес, 58

Аталанта: Спортьелло — Толой (Муриэль, 73), Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич (Пессина, 59), Фройлер, Руджери (Мохика, 90) — Малиновский (Миранчук, 59), Гомес — Сапата (Ламмерс, 73)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан (Хакими, 83), Брозович, Видаль (Гальярдини, 70), Янг (Д'Амброзио, 83) — Барелла — Санчес (Перишич, 74), Мартинес (Лукаку, 74)

Предупреждения: Джимсити — Мартинес, де Врей, Видаль