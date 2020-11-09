Италия

Главный тренер итальянского Милана подвел итоги второго неудачного поединка кряду для его команды (2:2).

Седьмой тур итальянской Серии А для Милана ознаменовался домашним противостоянием с Вероной, которое проходило на фоне поражения "россонери" за несколько дней до этого в поединке Лиги Европы УЕФА против французского Лилля (0:3). Подопечные Стефано Пьоли не сумели обыграть коллектив, который стремится зайти в промежуточную зону еврокубков, дважды пропустив уже в стартовом отрезке поединка (2:2).

Однако наставник Милана не особо торопился критиковать своих подопечных за неудачное выступление во время послематчевого интервью, как сообщает Gianluca di Marzo со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Сезон крайне тяжелый, а такие матчи, как с Удинезе (2:1 — ред.) и Вероной на фоне выступлений в Лиге Европы — наиболее трудные. Это очевидно, потому что мы сталкиваемся с командами, которые готовились к матчу в течение недели", — сказал наставник.

"По сравнению с Лиллем, это была совершенно другая игра. Мы хотим улучшить превзойти наши результаты прошлого сезона, даже если это будет сложнее из-за участия в еврокубках. Работе над этим сейчас уделяется много внимания".

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович своим очередным забитым мячом в концовке поединка принес команде право разжиться хотя бы одним набранным баллом. Мог форвард рассчитывать и на большее, однако на 65-й минуте, уже не в первый раз в этом сезоне, не сумел реализовать пенальти. При этом, Ибрагимовичу все равно удалось побить рекорд украинца Андрея Шевченко по количеству результативных матчей кряду.

Пьоли после матча провел индивидуальную беседу с футболистом, о некоторых деталях которой рассказ в своем интервью: "Он сказал мне, что сожалеет о своем промахе, потому что от этого зависел итоговый успех команды, а также то, что следующий пенальти оставит для Кессье".

"Я начинаю беспокоиться о количестве пропущенных мячей из-за неуверенной игры. Надо быть осторожнее, — поделился переживаниями наставник, — Однако мы мало в чем себя виним, потому что пробили по воротам 25 раз".

"Мы — сильная команда, у нас была отличная реакция на раздражитель в виде двух пропущенных голов. Но в Италии и Европе есть много не менее успешных команд, например, Ювентус, Интер и Наполи, после чего уже идем мы вместе с Ромой, Аталантой, Лацио и, может быть, Сассуоло, у которых нет серьезных достижений в последнее время. Мы должны быть сильными, мы молоды, но уже зрелы, и работать с ними одно удовольствие, мы сможем преодолеть трудные моменты. После международной паузы у нас вновь будет много игр", — очертил Пьоли ближайшие цели своей команды.

Для Милана возвращение после ноябрьской порции матчей национальных команд ознаменуется гостевым противостоянием с неаполитанским Наполи, которое отстает от него в турнирной таблице на 3 очка. Матч запланирован на 22 ноября.