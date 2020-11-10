Италия

Гендиректор Интера: Давайте бойкотировать игры национальных команд

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта считает, что проводить сезон в ситуации, которая сложилась из-за последствий коронавируса, нечестно, ведь клубы находятся в неравных условиях.

"Такая ситуация несправедлива. Из-за отсутствия централизованных действий менеджмента в этом вопросе возникает большая серая зона. Каждый местный орган здравоохранения становится главным в управлении клубами.

Я предлагаю бойкотировать игры национальных сборных. Футбол должен продолжаться, это устраивает всех, но тогда правительство должно нам помочь, установив определенные правила.

Если для этого нужно остановить сезон, давайте остановим его на 15 дней, установим четкие правила, справедливые для всех, и начнем заново. Нынешняя ситуация вредит всему итальянскому футболу", — приводит слова Маротты Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Интер интересуетсся Русланом Малиновским.