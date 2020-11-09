Италия

Миланский клуб нашел усиление для своей центральной зоны в лице украинского полузащитника бергамаской Аталанты.

Как сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем разговоре с итальянской телекомпанией Sky Sports, миланский Интер начал проявлять интерес к 27-летнему украинскому полузащитнику Руслану Малиновского, действующий контракт которого принадлежит Аталанте из Бергамо — сопернику "нерадзурри" по прошедшему на минувших выходных поединку седьмого тура Серии А (1:1).

Источник сообщает, что Интер высоко оценивает атакующие способности игрока национальной сборной Украины, а также мастерство исполнения стандартных положений с его стороны.

К слову, Руслан Малиновский за свою игру против миланского клуба получил одну из наиболее низких оценок в команде.

Украинский полузащитник в новом сезоне провел за Аталанту 9 поединков (382 минуты), в которых отметился двумя забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока — 21 млн евро, по данным портала Transfermakt.

Следующим поединком для Малиновского может стать гостевой товарищеский матч сборной Украины против Польши, который состоится 11 ноября. Начало в 21:45.