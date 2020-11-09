Италия

Маттео Ловато может оказаться в стане "россонери".

Технический директор Милана Паоло Мальдини подтвердил, что клуб наблюдает за защитником Вероны Маттео Ловато.

"Это интересный молодой игрок с отличными и важными навыками. На него, к сожалению, обращают внимание не только мы", — цитирует Мальдини Goal.

Напомним, в очном поединке в рамках Серии А Милан на последних минутах вырвал ничью у Вероны. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана Златан Ибрагимович сумел побить рекорд Андрея Шевченко.