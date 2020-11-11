Италия

Футболист в шаге от ухода из Милана.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

По информации издания AS, в услугах игрока заинтересованы Манчестер Юнайтед, Интер, Атлетико и другие клубы.

Нынешний контракт Чалханоглу с Миланом рассчитан до лета 2021 года, но продлевать он его не спешит. Футболист намерен добиться повышения зарплаты, а в случае отказа, перебраться в другой клуб.

Милан, в свою очередь, поставил цель — пролить контракт с Чалханоглу вопреки всему. В текущем сезоне футболист сыграл за "россонери" семь матчей, в которых сделал один голевой пас.