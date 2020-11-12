Италия

Кипер написал одноклубнику трогательный месседж.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон поздравил вингера "старой синьоры" Криштиану Роналду, который забил 102-й гол за сборную Португалии и близок к абсолютному рекорду. К слову, этот мяч стал дня португальца 746-м в карьере.

"Великий Криштиану. Поздравляю с этим выдающимся достижением, мой друг. 746 голов — это огромное количество. Ты добрался до Пушкаша, на очереди Пеле", — написал итальянец в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, Криштиану Роналду сумел забить гол в ворота сборной Андорры на 85-й минуте в товарищеском матче (7:0).