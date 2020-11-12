Италия 12 ноября 2020, 16:27 Буффон — Роналду: Ты добрался до Пушкаша, на очереди Пеле Кипер написал одноклубнику трогательный месседж. Криштиану Роналду, Getty Images 12 ноября 2020, 16:27 Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон поздравил вингера "старой синьоры" Криштиану Роналду, который забил 102-й гол за сборную Португалии и близок к абсолютному рекорду. К слову, этот мяч стал дня португальца 746-м в карьере. "Великий Криштиану. Поздравляю с этим выдающимся достижением, мой друг. 746 голов — это огромное количество. Ты добрался до Пушкаша, на очереди Пеле", — написал итальянец в своем Instagram-аккаунте. Посмотреть эту публикацию в Instagram 👏 Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are a huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! 😃 Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 12 Ноя 2020 в 4:50 PST Отметим, Криштиану Роналду сумел забить гол в ворота сборной Андорры на 85-й минуте в товарищеском матче (7:0). Люди Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Команды Португалия Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте