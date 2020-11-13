Италия

Итальянский вингер близок к возвращению на Стадио Олимпико.

Рома ведет переговоры со своим бывшим игроком, 28-летним Стефаном Эль Шаарави, по поводу его возвращения в столичный клуб уже в зимнее трансферное окно. По сообщениям Calciomercato.com, футболист заинтересован в таком переходе и уже несколько недель тренируется в Риме.

Эль Шаарави хочет попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы, который состоится в следующем году, и считает, что возвращение в Рому может ему в этом помочь. Главный тренер римлян, Паулу Фонсека, также хочет видеть игрока в своей команде.

Столичный клуб согласен арендовать Эль Шаарави на один сезон с опцией выкупа не более чем за 15 млн евро следующим летом. Футболист пошел на снижение зарплаты, согласившись зарабатывать в Риме 2,6 млн евро в год. Выступая в китайском Шанхай Шеньхуа он зарабатывал 14 млн евро.

У Ромы не много времени, чтобы оформить сделку, но Эль Шаарави настаивает на своем возвращении и клуб также будет рад такому трансферу.

Ранее сообщалось, что Рома проиграла апелляцию по техническому поражению от Вероны.