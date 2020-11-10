Италия

Наказание Ромы за неумение ее сотрудников составлять заявку на сезон оставили в силе.

Федерация футбола Италии окончательно отклонила апелляцию Ромы на техническое поражение от Вероны в первом туре Серии А — сообщает Football Italia.

В первый игровой день чемпионата Италии сезона-2020/21 Рома сыграла с Вероной вничью (0:0), однако из-за появления на поле неверно зарегистрированного игрока римлянам засчитали техническое поражение — 0:3.

Отягчающим обстоятельством в деле стало то, что сотрудники соответствующего департамента Серии А накануне старта чемпионата предупредили Рому, что летом Амаду Диавара исполнилось 23 года, а он по-прежнему пребывает в заявке по молодежному списку. Предупреждение пропустили мимо ушей.

Интересно, что это техническое поражение остается единственным для Ромы в семи турах чемпионата, и если бы не "прокол" с Диавара, "волки" могли бы занимать второе место, лишь на одно очко отставая от Милана.