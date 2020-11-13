Италия

Федерация Футбола Италии начала расследование против столичного клуба.

Игроки Лацио могут быть допрошены итальянской федерацией футбола, а команду могут лишить от одного до трех пунктов, сообщает Football Italia.

Федерация футбола страны начала расследование после того, как Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша дважды получили негативные результаты теста на коронавирус, но сдали позитивные тесты в сертифицированной лаборатории УЕФА и еще нескольких лабораториях Рима.

Лацио подозревают в фальсификации результатов тестирования, подделке документов, распространении вируса из-за халатности и мошенничестве при государственных закупках.

Вчера глава медицинской службы Лацио Иво Пульчини был допрошен федерацией как свидетель и, согласно источнику, эта же процедура ожидает игроков столичной команды.

Ранее сообщалось, что после поражения от Лацио руководство Торино обвинило римлян в нарушении протокола безопасности и планирует подать апелляцию.