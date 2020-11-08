Италия

Руководство Торино обвиняет Лацио в нарушении протокола безопасности.

Торино считает, что его поражение от Лацио в шестом туре чемпионата Италии должно быть отменено — стало известно Football Italia.

"Быки" считают, что "орлы" использовали в матче двух игроков с положительным результатом тестов на коронавирус, Лукаса Лейву и Чиро Иммобиле, причем последний реализовал пенальти, то есть оказал непосредственное влияние на результат.

Лейва, Иммобиле и Томас Стракоша сдали положительный тест перед матчем Лиги чемпионов против Брюгге в лаборатории в Риме и были отстранены от поединка решением УЕФА. Однако затем эта троица пересдала анализы в Авеллино, которые оказались отрицательными, и были включены в заявку на Торино.

Европейский футбольный союз же проявил последовательность, и не допустил игроков к следующему матчу Лиги чемпионов против Зенита.

Прокуратура федерации футбола Италии запросила информацию об инциденте, однако пока получила только ответ о том, что Лацио уважает и соблюдает протокол безопасности, но никаких фактов, это подтверждающих.

В заявку на матч против Ювентуса в седьмом туре Лейва, Иммобиле и Стракоша не попали.