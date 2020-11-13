Италия

Туринский клуб заинтересован в подписании бельгийца.

Спортивный директор Торино Давиде Вагнати, по информации Calciomercato.com, планирует встретиться со своим коллегой из Интера Беппе Мароттой, чтобы обсудить трансфер полузащитника Раджи Наингголана, который может состояться ближайшей зимой.

Наингголан провел прошлый сезон в аренде у Кальяри, после чего вернулся на Сан Сиро. В Кальяри хотели оформить полноценный трансфер игрока еще прошедшим летом, но клубы не сумели договориться между собой и теперь футболист близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Торино.

По данным источника, переговоры между Интером и Торино еще не начались, но именно Наинголлан является основной трансферной целью туринского клуба, так что Вагнати и Маротта могут встретиться в Милане уже 22 ноября, когда команды сыграют между собой в рамках 8-го тура Серии А.

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