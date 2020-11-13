Италия

В зимнее трансферное окно Леандро Паредес может отправиться в Милан, а Кристиан Эриксен в Париж.

Представители ПСЖ и Интера обсуждают возможный обмен Леандро Паредеса на Кристиана Эриксена — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию Gazzetta dello Sport и других итальянских СМИ.

Интересно, что Паредес уже дважды мог оказаться в Интере, поскольку его рассматривали как часть сделки во время переговоров по Мауро Икарди и Милану Шкриниару.

В нынешнем сезоне Паредес провел во всех турнирах в составе ПСЖ 5 матчей (251 минута, 0 голов), а Эриксен сыграл в 7-ми матчах (302 минуты, 0 голов).

Ранее Эриксен заявил, что разочарован своим положением в Интере.