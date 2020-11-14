"Фриульцы" сумели уберечь себя от болезни.
Игроки Удинезе, getty images
14 ноября 2020, 12:59
Удинезе остался единственный клубом Серии А, где не было обнаружено ни единого положительного теста на коронавирус.
Известно, что суммарно в чемпионате Италии заразились 104 футболиста, и хавбек Интера Марсело Брозович стал последним в этом списке.
Больше всего от недуга пострадал Дженоа, где коронавирусом болеют 18 футболистов. Следом идут Парма с 12 игроками, затем Рома с 11, Сампдория с восемью. Фиорентина, Интер и Милан имеют по семь больных в составе.
Также по сообщениям СМИ, подозрение на коронавирус есть у главного тренера Милана Стефано Пьоли.