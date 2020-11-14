Италия

Хорватский полузащитник выбыл на ближайшие матчи.

Марцело Брозович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт федерации футбола Хорватии.

Полузащитник Интера был немедленно изолирован от остальных членов команды.

Отметим, что ранее в перерыве поединка против Турции защитник гостей Домагой Вида узнал, что его тест на коронавирус оказался позитивным. При этом, центрбек сыграл полный первый тайм.

Напомним, что плохие новости ранее пришли из расположения сборной Франции - Бен Йеддер заразился коронавирусом, накануне он играл против сборной Финляндии.