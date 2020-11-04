Германия

Похоже, сторонам не удалось договориться о новом контракте.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич прояснил ситуацию с контрактом защитника Давида Алабы, который истекает в 2021 году.

"Я могу рассказать вам, что произошло. Мы провели переговоры и сделали Давиду предложение. Он отказался от него. Десять дней назад мы снова сели за стол и представили другое предложение — с указанием крайнего срока.

Мы проинформировали Алабу и его агента, что отзовем предложение, когда истечет крайний срок. Мы сделали это. Я снова поговорил с его агентом в субботу и попытался снова поговорить с Давидом в воскресенье, потому что хотел знать, что происходит, но мало что изменилось.

Я больше не знаю, как мы найдем способ снова провести переговоры. Мы сделали предложение, но оно было отклонено. Теперь мы должны предположить, что Алаба покинет нас", — сказал Салихамиджич Sky.

Ранее сообщалось, что австрийский футболист может присоединиться к Реалу в зимнее трансферное окно.