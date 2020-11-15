Италия

Итальянские издания утверждают, что клубы уже пришли к общему знаменателю в переговорном процессе.

Французский опорный полузащитник лондонского Челси, который в данный момент выступает в составе неаполитанского Наполи согласно арендного соглашения, Тьемуэ Бакайоко уже со старта очередного временного трансфера в своей карьеры сумел впечатлить тренерский штаб Дженнаро Гаттузо.

Сделал это игрок настолько сильно, что клуб уже активно ведет переговоры с "пенсионерами" о полноценном трансфере. Как сообщают издания La Gazzetta dello Sport и La Repubblica, речь идет о сумме в 18 млн евро. Источники также утверждают, что клубы достигли джентельменского соглашения на раннем этапе переговоров о трансфере игрока.

Наполи ожидает в этом месяце успешное завершение переговоров с Гаттузо о продлении контракта до июня 2023-го года, однако сам главный тренер не особо жалует длительные соглашения, о чем ранее заявлял в своем интервью. После этого, клуб намерен переключиться на согласование финальных деталей перехода Бакайоко.

26-летний французский опорный полузащитник провел за неаполитанский клуб шесть матчей в новом сезоне (426 минут), отметившись одной результативной передачей. Арендное соглашение игрока обошлось Наполи в 2 млн евро, что, с учетом предполагаемой суммы трансферов, позволит "южанам" сэкономить 10 млн евро от той суммы, которую Челси запрашивал летом. Контракт с "пенсионерами" у футболиста рассчитан до 2022 года.

Следующий матч неаполитанского Наполи пройдет в рамках итальянской Серии А — команда Гаттузо будет принимать на своем поле лидера турнирной таблицы, Милан. Игра запанирована на воскресенье, 22 ноября.