Италия

Наставник неаполитанского Наполи подвел итоги противостояния с Беневенто, а также ответил на вопросы журналистов о возможном продлении своего контракта с клубом.

В рамках пятого тура итальянской Серии А, неаполитанский Наполи одержал победу в гостевой игре против новичка "элиты" текущего сезона — Беневенто (2:1). Встреча запомнилась не только мячами братьев Инсинье в ворота обеих команд, но и содержательным послематчевым интервью от наставника "партенопейцев".

На вопросы от журналиста итальянского Sky Sport об исходе поединка Дженнаро Гаттузо ответил, что: "Эта победа имеет такое же значение, как и другие". Контекстом дерби с Беневенто для Наполи было поражение в стартовом матче на групповом этапе Лиги Европы УЕФА против АЗ Алкмар (0:1), которое также не забыл упомянуть наставник неаполитанцев: "Это — дерби. Следующая игра после того как мы потратили много усилий в четверг и проиграли матч, уступать в котором не заслуживали. Мы знали, что первую половину нужно сыграть по-другому, но не придали должного значения последствиям игры с АЗ. Во втором тайме сыграл свою роль статус команды".

Итальянский специалист подверг легкой критике игру своих лидеров: "Лосано и Инсинье боролись, но так и не нашли связи с Мертенсом. Мексиканец выздоровел, но я хочу видеть более крутой его игру на поле". И тем не менее, у Дженнаро нашлась порция лестных слов в адрес автора победного гола на 67-й минуте, Андреа Петаньи: "Петанья хорош. Мы пытались заставить его играть с Осимхеном, потому что он игрок, который может заставить нас чувствовать себя комфортно с мячом в ногах. У него есть сила, он знает, как играть с командой, и хорошо укрывает мяч корпусом. Этакая тяжеловесная ловушка: когда он набирает скорость, соперникам становится не по себе. Сегодняшний день был для него решающим".

Впрочем, не сам матч против Беневенто интересовал журналистов в той же мере, как появившаяся накануне информация о возможном продлении контракта Гаттузо с Наполи. Сам наставник слегка пролил свет на ситуацию: " Президент хочет, чтобы статьи (договора — ред.) защищали обе стороны. Но мне трудно это принять: я старомоден и хочу быть свободным, чтобы иметь возможность работать непрерывно. Впрочем, я чувствую себя здесь прекрасно и люблю эту команду". "Есть проблема, я не очень верю в контракты. Если однажды со мной команда перестанет давать результат — я соберу вещи и уйду. Вы знаете, какой президент (Аурелио де Лаурентис — ред.), он оговаривается, а мне с этим бороться".



Назвал главный тренер Наполи и приемлемые для него условия, — "Если президент скажет мне подписать шестимесячный контракт, я подпишу сразу. Я хочу чувствовать себя свободным".

Кроме того, Гаттузо также поднял проблему отмененной игры его команды в гостях у туринского Ювентуса, после которой Наполи не только недосчитался трех очков, но и был оштрафован на один балл. "Мы ничего еще не решили. До 18:55 были в автобусе, потом нам сказали не уезжать. Я надеюсь сыграть и увидеть реальное результат того, что мы сделали. Еще предстоят другие решения, прошу терпения. У моей команды не одиннадцать очков, а двенадцать за четыре игры".

Наполи идет в итальянской Серии А на второй позиции в турнирной таблице. Следующая игра у неаполитанцев — домашний матч против Сассуоло, который располагается непосредственно за ними.