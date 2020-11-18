Травма нападающего Наполи Виктора Осимхена не так серьезна, как казалось.
Виктор Осимхен, Getty Images
18 ноября 2020, 18:30
Обследование показало, что Виктору Осимхену не понадобится оперативное вмешательство для лечения травмы плеча — сообщает Sky Sport Italia.
Нападающий вывихнул плечевой сустав во время пребывания в сборной Нигерии, однако по прибытии в Италию худшие опасения представителей Наполи не подтвердились.
Тщательное обследование в римской клинике Вилла Стюарт показало, что футболисту не понадобится операция для восстановления функций поврежденного сустава.
Сроки восстановления пока не определены, но точно известно, что Виктор пропустит матч восьмого тура Серии А против Милана 22 ноября.
Осимхен перешел в Наполи из Лилля в 2020 году и в нынешнем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах (2 гола).