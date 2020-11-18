Италия

Травма нападающего Наполи Виктора Осимхена не так серьезна, как казалось.

Обследование показало, что Виктору Осимхену не понадобится оперативное вмешательство для лечения травмы плеча — сообщает Sky Sport Italia.

Нападающий вывихнул плечевой сустав во время пребывания в сборной Нигерии, однако по прибытии в Италию худшие опасения представителей Наполи не подтвердились.

Тщательное обследование в римской клинике Вилла Стюарт показало, что футболисту не понадобится операция для восстановления функций поврежденного сустава.

Сроки восстановления пока не определены, но точно известно, что Виктор пропустит матч восьмого тура Серии А против Милана 22 ноября.

Осимхен перешел в Наполи из Лилля в 2020 году и в нынешнем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах (2 гола).