Италия

Форвард оценил свое пребывание на юге Италии.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен заявил, что ранее даже мечтать не мог о переходе в стан "партенопеи".

"Это сбывшаяся мечта. Если бы кто-то сказал мне три года назад, что я играл бы в одной из самых важных команд в мире, я бы им не поверил.

У меня были трудные времена в Вольфсбурге, меня отвергли две бельгийские команды, а затем меня забрал Шарлеруа. В то время моя жизнь была невероятно напряженной.

Теперь я считаю, что нет ничего невозможного. Я продолжал работать и заниматься своим делом, и я здесь. Это сбывшаяся мечта, и я благодарен ей за это", — сказал Осимхен официальному каналу Наполи.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы исключили из своей заявки на Серию А Аркадиуша Милика.