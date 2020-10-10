Форвард оценил свое пребывание на юге Италии.
Виктор Осимхен, getty images
10 октября 2020, 07:55
Нападающий Наполи Виктор Осимхен заявил, что ранее даже мечтать не мог о переходе в стан "партенопеи".
"Это сбывшаяся мечта. Если бы кто-то сказал мне три года назад, что я играл бы в одной из самых важных команд в мире, я бы им не поверил.
У меня были трудные времена в Вольфсбурге, меня отвергли две бельгийские команды, а затем меня забрал Шарлеруа. В то время моя жизнь была невероятно напряженной.
Теперь я считаю, что нет ничего невозможного. Я продолжал работать и заниматься своим делом, и я здесь. Это сбывшаяся мечта, и я благодарен ей за это", — сказал Осимхен официальному каналу Наполи.
Ранее сообщалось, что неаполитанцы исключили из своей заявки на Серию А Аркадиуша Милика.