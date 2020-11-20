Италия

Недавно продливший контракт с Манчестер Сити испанский специалист прокомментировал возможный громкий трансфер.

В недавнем прошлом испанский специалист Хосеп Гвардиола поставил свою подпись под соглашением о продлении контракта с английским Манчестер Сити, что сразу же породило слухи о возможном переезде нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси в АПЛ уже следующим летом.

Контракт звездного аргентинца с испанской командой подходит к концу летом 2021 года, однако переговоры и предварительные соглашения футболист имеет право заключать уже с первого дня следующего года.

Однако, как сообщает BBC, сам Гвардиола не особо дает разгуляться подобным слухам, заявляя, что "Месси — игрок Барселоны". "Я говорил это уже тысячу раз. Как болельщик, я хочу, чтобы Лео завершил карьеру именно там. Его контракт истекает в этом сезоне, и я не знаю, что у него на уме", — поделился своей точкой зрения наставник.

Напомним, что один из кандидатов на пост президента каталонского клуба ранее обещал не только вернуть Гвардиолу на Камп Ноу, но и сохранить Лионеля Месси в команде.

"Я очень благодарен Барселоне за то, что они сделали для меня. В академии, как игроку и тренеру, они дали мне абсолютно все. Сейчас Месси играет в Барселоне, а трансферный рынок меня интересует только в июне и июле. У нас есть невероятные цели и вещи, которых мы хотели бы достичь. Это единственное, о чем мы думаем. В остальном я ничего не могу сказать", — пресек все появившиеся слухи испанский наставник.

Ближайшая игра Манчестер Сити в рамках английской Премьер-лиги пройдет уже в субботу, 21 ноября. "Лунные коты" сыграют в гостях у Тоттенхэма. Начало игры в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.