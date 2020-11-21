Италия

Команда Симоне Индзаги добыла уверенные три очка в гостях у Кротоне.

В поединке восьмого тура итальянской Серии А Лацио отправил в гости к Кротоне, где добыл уверенную победу.

Футболисты римского клуба отправили в ворота хозяев два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себе победу в этом матче.

Кротоне — Лацио 0:2

Голы: Иммобиле, 21, Корреа, 58

Кротоне: Кордац, Рисполи (Педру Перейра, 46), Марроне, Куомо, Реца, Бенали, Вулич (Ривьер, 79), Жуниор Мессиас, Петриччоне (Дрэгуш, 68), Магальян, Нванкво.

Лацио: Рейна, Раду, Габаррон (Худт, 79), Ачерби, Лаццари, Фарес (Марушич, 46), Лейва, Луис Альберто, Пароло (Акпа-Акпро, 46), Корреа (Кайседо, 62), Иммобиле (Перейра, 75).

Предупреждения: Рисполи, Марроне, Куомо - Фарес, Пароло, Лейва, Луис Альберто.