Италия

Футболист в 36 лет "повесил бутсы на гвоздь".

Бывший нападающий сборной Италии Джампаоло Паццини принял решение завершить свою карьеру. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Я мог бы еще прожить те ощущения и эмоции, которые мне подаришь только ты, футбол. Ребенок во мне хотел бы продолжать играть, но мужчина говорит мне, что пришло время попрощаться. Я буду скучать по всему этому даже через 20, 30, 40 лет, поэтому: "Спасибо тебе за все!", — написал футболист.

Отметим, что за Паццини является воспитанником Аталанты, за которую выступал с 1999 по 2005 год. Также в его карьере была Фиорентина, Сампдория, Интер, Милан и Верона. Последним его клубом был испанский Леванте.

Отметим, что за сборную Италии Джампаоло выступал с 2009 по 2012 год и провел на поле 25 матчей, в которых забил четыре гола.