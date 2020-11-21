Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Специя - Аталанта, Getty Images
21 ноября 2020, 22:31
В поединке восьмого тура итальянской Серии А Специя дома сыграла вничью с Аталантой.
Команды не смогли реализовать свои моменты, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Смотрите обзор матча Специя — Аталанта:
Специя — Аталанта 0:0
Специя: Проведель, Терци (Шабо, 75), Виньяли (Маттьелло, 55), Эрлич, Бастони (Маркицца, 62), Риччи, Эстевес (Дейола, 75), Побега (Маджоре, 46), Джаси, Нзола, Фариас.
Аталанта: Голлини, Гозенс, Паломино, Толои, Депаоли (Пиччини, 25; Шутало, 88), Гомес (Пашалич, 46), де Рон, Иличич (Миранчук, 84), Пессина, Ромеро, Сапата (Ламмерс, 67).
Предупреждения: Риччи, Эстевес, Терци - Гозенс, Пашалич, Пессина.