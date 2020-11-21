Италия

Команда Андреа Пирло заняла выжидающую позицию позади Милана в турнирной таблице (2:0).

Задачи действующего чемпиона Италии на период до Рождества вполне очевидны — туринскому Ювентусу предстоит наверстать упущенное на стартовом отрезке сезона, а сам главный тренер "зебр" Андреа Пирло охарактеризовал ближайшую череду противостояний как "10 финалов за 31 день". Данный путь "Старой Синьоре" предстояло начать домашним поединком против сардинского Кальяри.

Ювентус слишком много очков потерял на старте нового сезона. Да, у туринской команды не было грубых осечек в семи предыдущих дуэлях, однако четыре ничейных исхода серьезно ударили по позициям команды в турнирной таблице. "Зебры" входили в промежуточную еврокубковую зону, но располагались лишь на скромном пятом месте, где могли быть атакованы даже командой с 11-й строчки, коей и являлся Кальяри. Стало быть, потенциал отчетной дуэли раскрывался еще и с подобной неожиданной стороны.

Ожидания на практике оказались "пшиком". Кальяри не сумел навязать должного уровня соперникам уже по ходу первого тайма, поэтому Ювентус обложил штрафную сопернику в контроле мяча, и раз за разом проверял защитников на бдительность передачами с флангов. Классические атаки веером от туринцев в завершающей трети имели шансы принести успех уже на 10-й минуте, но гол Бернардески был отменен по причине офсайда у отдававшего ему передачу Альваро Мораты.

Не было поводов у туринской команды снижать градус давления — соперники позволяли играть в открытый футбол, поэтому Юве вернулся к обострению ситуации у чужих владений уже под занавес первой половины. Криштиану Роналду взял на себя бразды правления в атаке, и на 38-й минуте успешным смещением с левого фланга штрафной с завершающим ударом в дальний угол открыл счет в противостоянии. Мората ассистировал в той ситуации.

А уже через пять минут Роналду отправился за дублем, сумев замкнуть на дальней штанге скидку головой от Демирала, который и сам был не против завершить подачу углового с правого фланга от Куадрадо. 8-й гол в пяти матчах Серии А на старте сезона — фантастическая результативность! "Зебры" вчистую переиграли оппонентов в первом тайме.

Во втором тайме настолько серьезного преимущества туринский клуб уже не имел, однако все равно создавал достаточный уровень давления на соперников. Немногим после перерыва, удар в перекладину от Демирала в завершении подачи углового с правого фланга от Куадрадо еще сильнее укрепил уверенность в итоговой победе команды Пирло, а незасчитанный мяч гостей на 67-й минуте (Марин попал в офсайд перед подачей с правого фланга) не сильно пошатнул позиции принимающей стороны.

Серия замен в заключительной фазе встречи серьезно сбила настрой команд на атакующий футбол, поэтому завершение матча было достаточно пресным, и проходило, кто бы сомневался, под контролем "Старой Синьоры". Ювентус так и не смог выжать из себя большего числа забитых мячей, а ни одной комбинации нападающих команды Эусебио Ди Франческо так и не удалось наладить процесс подхода к чужим владениям. Юве второй, но вряд ли останется таковым по завершению тура — претендентов слишком много.

В следующем туре туринский Ювентус проведет гостевой поединок против Беневенто, а Кальяри будет ожидать домашняя игра со Специей.— Кальяри 2:0Роналду, 38, 43Буффон — Куадрадо, Демирал, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 86) — Кулусевски (Кьеза, 86), Артур (Бентанкур, 85), Рабио (Маккенни, 69), Бернардески — Мората (Дибала, 69), Роналду.Краньо — Дзаппа, Писакане, Клаван (Карбони, 71), Валюкевич, Трипальделли (Соттил, 46) — Рог, Марин (Калиджара, 71), Унас (Олива, 80) — Педро, Симеоне (Паволетти, 81).Предупреждения: Рабио, Данило, Артур — Трипальделли, Соттил.