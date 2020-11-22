Италия

Форвард оценил игру против Торино.

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку прокомментировал победу команды над Торино (4:2).

Отметим, миланский клуб уступал в счете 0:2 до 64-й минуты.

"Пока что Интер еще не топ-клуб. Мы не должны сталкиваться с такими проблемами, как в игре с Торино. Играли очень плохо. Но вовремя проснулись и добыли победу. Хочу сказать, что я не лидер, но люблю помогать своим партнерам по команде. Многие из них отдали клубу много лет".

"Сегодняшний матч никак нельзя занести нам в актив, несмотря на три очка. Все мы должны собраться с силами и работать намного усерднее", — цитирует Лукаку Sky Sport Italia