Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура Серии А между Наполи и Миланом.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо решил оставить Элифа Эльмаса и Петра Зьелински в запасе на матч против Милана. Вместо этого алленаторе решил насытить атакующую линию, выпустив с первых минут Маттео Политано. Стефано Пьоли, который не сможет руководить игрой своей команды из-за пребывания на самоизоляции, обошелся без сюрпризов при выборе стартового состава.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Бакайоко — Лосано, Политано, Инсинье — Мертенс

Запасные: Оспина, Контини-Барановский, Гулам, Малькюи, Максимович, Демме, Эльмас, Лоботка, Зьелински, Петанья, Льоренте

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Далот, Дуарте, Конти, Хауге, Габбья, Кастильехо, Крунич, Тонали, Коломбо, Диас

Матч Наполи — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.