Португалец обдумывает свое возвращение в Испанию.
Криштиану Роналду, Getty Images
22 ноября 2020, 21:43
Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду обдумывает свое возвращение в мадридский Реал. Об этом сообщает Marca.
У 35-летнего форварда возникла такая мысль во время посещения матча Реала против Барселоны. Футболист наблюдал за игрой бывшей команды с трибун Сантьяго Бернабеу.
Также сообщается, что португалец провел встречу с президентом "сливочных" Флорентино Пересом зная, что Ювентус может продать его.
Отметим, что туринский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость из-за кризиса, сложившегося в связи с пандемией коронавируса.
Ранее в СМИ появилась информация о возможно переходе Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.