Италия

Португалец обдумывает свое возвращение в Испанию.

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду обдумывает свое возвращение в мадридский Реал. Об этом сообщает Marca.

У 35-летнего форварда возникла такая мысль во время посещения матча Реала против Барселоны. Футболист наблюдал за игрой бывшей команды с трибун Сантьяго Бернабеу.

Также сообщается, что португалец провел встречу с президентом "сливочных" Флорентино Пересом зная, что Ювентус может продать его.

Отметим, что туринский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость из-за кризиса, сложившегося в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в СМИ появилась информация о возможно переходе Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.