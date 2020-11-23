Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 8-го тура испанской Ла Лиги.

Битва в рамках группы лидеров разгорелась в рамках восьмого тура итальянского первенства на поле стадиона Сан Сиро в южном регионе страны. Милан, со Стефано Пьоли во главе, сумел подтвердить свои амбиции в лобовом столкновении с одним из своих преследователей в турнирной таблице (3:1), после чего отвоевал себе обратно первую строчку у Сассуоло.

"Россонери" не смогли ограничиться лишь дублем от Златана Ибрагимовича, поэтому на последней компенсированной минуте оставшихся в меньшинстве соперников добил юный норвежец Йенс Петер Хауге.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Наполи — Милан 1:3

Голы: Мертенс, 63 — Ибрагимович, 20, 54, Хауге, 90+5

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 90), Бакайоко — Лосано (Зьелински, 56), Политано (Петанья, 69), Инсинье — Мертенс

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Кастильехо, 73), Чалханоглу (Крунич, 87), Ребич (Хауге, 73) — Ибрагимович (Коломбо, 78)

Предупреждения: Бакайоко, Мариу Руи — Калабрия, Ребич, Кессье, Кастильехо

Удаление: Бакайоко, 65 (повторное предупреждение)