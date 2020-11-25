Италия

Итальянский специалист хочет получить работу в топ-клубе, но только с лета следующего года.

По информации ресурса Football Italia, экс-наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри не рассматривает возможности досрочного расторжения контракта.

Бывший тренер Челси и Наполи подписал соглашение продолжительностью в три года, с годовым окладом в 6 млн евро, с "зебрами" летом 2019 года, однако сумел проработать в команде лишь один сезон, после которого был уволен, несмотря на успешную защиту скудетто.

Ювентус все еще старается найти подход к своему бывшему наставнику дабы с обоюдным согласием расторгнуть контракт, и стороны даже были близки к мировому соглашению, но Сарри в последний момент отказался возглавлять Фиорентину посреди сезона.

Напомним, что "фиалки" были лишены главного тренера в результате увольнения Джузеппе Якини, однако на его место спустя несколько дней был назначен Чезаре Пранделли, поэтому Маурицио Сарри вновь остался без возможных вариантов продолжения тренерской деятельности.

Впрочем, тосканец и сам не желает принимать предложение о работе в середине сезона, но в конечном итоге готов присоединиться к той же Фиорентине в будущем. При условии, что они предложат ему долгосрочный контракт.

Тем временем, действующее соглашение с Ювентусом итальянец разрывать не спешит.

Согласно прописанным условиям, Сарри получит от Ювентуса полную размер оклада, плюс бонусы, до конца сезона. Однако у "Старой Синьоры" есть опция досрочного расторжения соглашения до начала последнего года контракта, при условии выплаты компенсации в 2,5 млн евро, согласно пункту, который должен быть активирован до марта 2021 года.

Стоит отметить, что от данной компенсации экс-тренер туринцев готов отказаться.