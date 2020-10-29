Италия

Экс-тренер Ювентуса Маурицио Сарри хочет побыстрее освободиться от контрактных обязательств, чтобы снова приступить к работе.

Переговоры между Ювентусом и Маурицио Сарри о расторжении контракта ускорились, так как сторона экс-тренера готова пойти на уступки — сообщает Goal.

Контракт с Ювентусом Маурицио Сарри действует до лета 2022 года, и клуб, который только летом нынешнего года выполнит все контрактные обязательства перед Массимилиано Аллегри, не хочет продолжать платить Сарри полагающиеся ему 5 миллионов евро в год.

В то же время и разрывать контракт по своей инициативе "старая синьора" тоже не хочет, поскольку в таком случае экс-тренеру положена значительная компенсация.

Дело сдвинулось с мертвой точки в тот момент, когда Сарри допустил, что может отказаться от компенсации, поскольку хочет продолжить работать в Серии А и уже имеет несколько предложений (ходили слухи о варианте с Фиорентиной и заинтересованности со стороны Ромы).

Загвоздка в том, что клубы не хотят афишировать свой интерес и уж тем более не делают официальных предложений, поскольку опасаются, что в таком случае у Ювентуса может возникнуть естественное желание воспользоваться спросом и попытаться получить компенсацию за своего «работника».

В данной ситуации для всех сторон выгладит наилучшим решением попросту расстаться "полюбовно", и именно такой вариант прорабатывается.