Италия

Клуб хочет расстаться с датским полузащитником.

Миланский Интер продолжает искать новую команду для Кристиана Эриксена, сообщает Football Italia.

По информации источника, в клубе рассматривают варианты обмена игрока на полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, представителя Арсенала Гранита Джаку или футболиста Манчестер Юнайтед Фреда.

Эриксен перебрался в Интер прошедшей зимой за 27 млн евро, но так и не сумел стать основным игроком команды Конте. В текущем сезоне футболист провел всего 7 игр, в 3 из которых выходил на замену.

Наиболее вероятным, по сообщениям источника, является переезд Эриксена в Париж с обменом на Паредеса, который в свою очередь присоединится к Интеру.

Вариант с возвращением датчанина в АПЛ также остается возможным. Итальянский клуб может совершить обмен с Арсеналом, подписав вместо Эриксена Гранита Джаку, несмотря на то, что последний не очень хочет переходить в Интер.

В случае, если "нерадзурри" захотят подписать полузащитника МЮ Фреда, датчанин может переехать на Олд Траффорд в рамках обмена между клубами, но бразильский полузащитник также не очень заинтересован в таком трансфере.

Ранее сообщалось, что Эриксен и Весино покинут Интер, а Паредес и Милик могут присоединиться к команде.