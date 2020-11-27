Италия

Словенский полузащитник Вальтер Бирса получил статус свободного агента.

Кальяри и Вальтер Бирса решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию — сообщил официальный сайт клуба.

34-летний словенец пришел в Кальяри в январе 2019 года (подписал контракт до 30 июня 2021 года) и в сезонах 2018/19 и 2019/20 провел за "островитян" 28 матчей (0 голов). В нынешнем сезоне ветеран ни разу на поле не появлялся.

За свою карьеру Бирса провел 90 матчей (7 голов) за национальную сборную Словении и выступал в составе Приморье (1 гол во всех турнирах, 0 голов), Горицы (73, 27), Сошо (86, 9), Осера (81, 9), Дженоа (12, 2), Торино (18, 2), Милана (21, 2) и Кьево (163, 19).