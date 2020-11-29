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29 ноября 2020, 10:22
Поединок девятого тура Серии А между Беневенто и Ювентусом завершился ничейным результатом.
Хозяева ответили голом Летиции на точный удар Альваро Мораты в середине первого тайма.
Обзор матча:
Беневенто — Ювентус 1:1
Голы: Летиция, 45+3 — Мората, 21.
Беневенто: Монтипо — Летиция, Глик, Кальдирола (Маджо, 33; Инсинье, 60), Барба — Хетемай, Скьятарелла, Импрота — Ионицэ (Тельо, 72), Капрари (Туя, 72) — Лападула (Сау, 72).
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Данило, Фработта — Кьеза (Бернардески, 69), Артур (Бентанкур, 62), Рабио, Рэмси (Кулусевски, 62) — Дибала, Мората.
Предупреждения: Маджо, Скьяттарелла, Барба, Импрота — Куадрадо.