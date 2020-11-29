Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура Серии А между Миланом и Фиорентиной.
браим диас, getty images
29 ноября 2020, 15:19
Фланговый полузащитник Милана Йенс Петтер Хауге, игравший с первых минут в матче Лиги Европы, остался в запасе на поединок против Фиорентины. Его место на поле займет Браим Диас. В центре поля ожидаемо сыграет Сандро Тонали, который заменит получившего отдых Исмаэля Беннасера.
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс, Чалханоглу, Диас — Ребич
Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Хауге, Габбья, Далот, Дуарте, Калулу, Коломбо, Конти, Крунич, Мальдини
Фиорентина: Драговски — Касерес, Песселья, Миленкович, Бираги — Амрабат, Пульгар, Кастровилли — Рибери — Кальехон, Влахович
Запасные: Терраччано, Игор, Лирола, Мартинес, Баррека, Эйссерик, Дункан, Валеро, Сапонара, Бонавентура, Кутроне, Куаме
Матч Милан — Фиорентина начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.