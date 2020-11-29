Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура Серии А между Миланом и Фиорентиной.

Фланговый полузащитник Милана Йенс Петтер Хауге, игравший с первых минут в матче Лиги Европы, остался в запасе на поединок против Фиорентины. Его место на поле займет Браим Диас. В центре поля ожидаемо сыграет Сандро Тонали, который заменит получившего отдых Исмаэля Беннасера.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс, Чалханоглу, Диас — Ребич

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Хауге, Габбья, Далот, Дуарте, Калулу, Коломбо, Конти, Крунич, Мальдини

Фиорентина: Драговски — Касерес, Песселья, Миленкович, Бираги — Амрабат, Пульгар, Кастровилли — Рибери — Кальехон, Влахович

Запасные: Терраччано, Игор, Лирола, Мартинес, Баррека, Эйссерик, Дункан, Валеро, Сапонара, Бонавентура, Кутроне, Куаме

Матч Милан — Фиорентина начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.