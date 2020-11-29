Италия

"Россонери" обыграли команду Чезаре Пранделли и укрепились на вершине турнирной таблицы (2:0).

В рамках девятого тура Серии А лидер чемпионата Милан принимал Фиорентину. Сразу же после стартового свистка хозяева забрали мяч под свой контроль, пойдя в активное наступление на ворота соперника. Но "россонери" ограничивались лишь подходами к штрафной площади без ударов по воротам. После подачи со штрафного удар все же последовал, но Романьоли оказался неточен. Вскоре после этого флорентийцы надолго перехватили инициативу, забрав мяч под свой контроль. Они проводили атаку за атакой, однако до завершающего удара по воротам дело не доходило. Не помог и ряд заработанных угловых.

Через некоторое время миланцы перехватили инициативу и довольно быстро сумели забить. Кессье выиграл позиционную борьбу после подачи с углового и скинул мяч на дальнюю штангу, а Романьоли отправил его в ворота – 1:0. После пропущенного гола Фиорентина снова забрала мяч под свой контроль, намереваясь как можно скорее сравнять счет. В одном из эпизодов Влаховичу едва не удалось это сделать – штанга приняла мяч на себя после удара Душана. Через несколько минут положение "фиалок" ухудшилось – Песселья привез пенальти, сбив Салемакерса в штрафной площади. Впоследствии Кессье подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 2:0.

Обеспечив комфортное преимущество в счете, Милан не опустился на свою половину поля, а, наоборот, продолжил атаковать. Чалханоглу едва довел счет до разгромного, пробив впритирку со штангой. В последующие несколько минут ломбардийцы нанесли еще несколько ударов по воротам, но они уже не несли угрозы для Драговски. Со временем подопечные Чезаре Пранделли забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Они провели несколько атак кряду, но ни одна из ни к чему хорошему не привела.

Вдобавок к этому, гости привезли еще один пенальти. В этот раз виновником оказался Касерес. Кессье снова подошел к мячу, но теперь не смог переиграть Драговски, который потащил мяч. В оставшееся до ухода на перерыв время Фиорентина много владела мячом, предпринимая попытки сократить отставание в счете, но не создала ни одного опасного момента. Команды отправились в раздевалки при комфортном преимуществе хозяев.

Сразу же после возобновления игры флорентийцы завладели игровым преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. Они много владели мячом на чужой половине поля, но это не приносило никакой пользы. А вот Милан создал еще один опасный момент. Чалханоглу убрал Касереса на замахе и пробил в дальний угол, после чего штанга пришла на помощь Драговски. Через несколько минут забивать должны были уже "фиалки". Рибери вырвался на свидание с Доннаруммой и попытался перебросить мяч через вратаря, но проиграл дуэль голкиперу.

Далее подопечные Пранделли продолжали контролировать мяч на чужой половине поля, но больше не создавали опасных моментов. Оборона хозяев действовала достаточно уверенно, оставляя своего вратаря без серьезной работы. Через некоторое время "дьяволы" снова перехватили инициативу, забрав мяч под свой контроль. Они не торопились переходить к активным наступательным действиям, неспешно перекатывая мяч в центре поля. Время от времени они обостряли атаки в последней трети поля, но до завершающих ударов по воротам дело не доходило.

Через некоторое время ломбардийцы снова опустились на свою половину поля, отдав мяч во владение сопернику. Гости, в свою очередь, отчаянно пытались возродить интригу, но не создавали реальной угрозы воротам Доннаруммы. Они нанесли несколько ударов, но они сгодились разве что для статистики. До окончания встречи "россонери" продолжали уверенно контролировать ход игры, не забывая и об атаке. Однако им больше не удалось отправить мяч в сетку ворот Драговски. До финального свистка счет так и не претерпел изменений. Хозяева одержали комфортную победу, которая позволила им укрепиться на первом месте.

В десятом туре Милан отправится в гости к Сампдории, а Фиорентина примет Дженоа.

Милан - Фиорентина 2:0

Голы: Романьоли, 17, Кессье, 27 (с пенальти)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Хауге, 82), Кессье — Салемакерс (Далот, 90+2), Чалханоглу, Диас (Крунич, 75) — Ребич

Фиорентина: Драговски — Касерес (Лирола, 60), Песселья, Миленкович, Бираги — Амрабат, Пульгар, Кастровилли (Валеро, 77) — Рибери (Кутроне, 68) — Кальехон, Влахович (Куаме, 77)

Предупреждения: Ребич, Кессье — Песселья, Кастровилли, Бираги, Амрабат

На 40-й минуте Кессье не реализовал пенальти (вратарь)