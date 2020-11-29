Завершился матч девятого тура Серии А.
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29 ноября 2020, 17:56
В матче девятого тура чемпионата Италии Болонья на своем поле сумела добыть минимальную победу над Кротоне.
Три очка позволили "россоблу" подняться на десятую строчку в турнирной таблице, а Кротоне продолжает пребывать на последнем месте.
Болонья — Кротоне 1:0
Гол: Сориано, 45+2
Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Хики — Орсолини (Сансоне, 18), Сориано, Шутен, Сванберг (Домингес, 75), Барроу (Виньято, 87) — Паласио
Кротоне: Кордас — Луперто, Марроне (Куомо, 46), Магальян (Големич, 59) — Реца, Вулич (Дрэгуш, 58), Петриччоне, Молино, Перейра — Мессиас, Сими
Предупреждения: Хики, Паласио — Петриччоне, Магальян, Луперто