Италия

Завершился матч девятого тура Серии А.

В матче девятого тура чемпионата Италии Болонья на своем поле сумела добыть минимальную победу над Кротоне.

Три очка позволили "россоблу" подняться на десятую строчку в турнирной таблице, а Кротоне продолжает пребывать на последнем месте.

Болонья — Кротоне 1:0

Гол: Сориано, 45+2

Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Хики — Орсолини (Сансоне, 18), Сориано, Шутен, Сванберг (Домингес, 75), Барроу (Виньято, 87) — Паласио

Кротоне: Кордас — Луперто, Марроне (Куомо, 46), Магальян (Големич, 59) — Реца, Вулич (Дрэгуш, 58), Петриччоне, Молино, Перейра — Мессиас, Сими

Предупреждения: Хики, Паласио — Петриччоне, Магальян, Луперто