Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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29 ноября 2020, 20:08
В матче девятого тура чемпионата Италии Милан в родных стенах комфортно обыграл Фиорентину.
Таким образом, "россонери" укрепились на первой строчке в турнирной таблице, оторвавшись от конкурентов на пять очков.
Милан - Фиорентина 2:0
Голы: Романьоли, 17, Кессье, 27 (с пенальти)
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Хауге, 82), Кессье — Салемакерс (Далот, 90+2), Чалханоглу, Диас (Крунич, 75) — Ребич
Фиорентина: Драговски — Касерес (Лирола, 60), Песселья, Миленкович, Бираги — Амрабат, Пульгар, Кастровилли (Валеро, 77) — Рибери (Кутроне, 68) — Кальехон, Влахович (Куаме, 77)
Предупреждения: Ребич, Кессье — Песселья, Кастровилли, Бираги, Амрабат
На 40-й минуте Кессье не реализовал пенальти (вратарь)