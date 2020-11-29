В матче девятого тура чемпионата Италии Милан в родных стенах комфортно обыграл Фиорентину.

Таким образом, "россонери" укрепились на первой строчке в турнирной таблице, оторвавшись от конкурентов на пять очков.

Милан - Фиорентина 2:0
Голы: Романьоли, 17, Кессье, 27 (с пенальти)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Хауге, 82), Кессье — Салемакерс (Далот, 90+2), Чалханоглу, Диас (Крунич, 75) — Ребич

Фиорентина: Драговски — Касерес (Лирола, 60), Песселья, Миленкович, Бираги — Амрабат, Пульгар, Кастровилли (Валеро, 77) — Рибери (Кутроне, 68) — Кальехон, Влахович (Куаме, 77)

Предупреждения: Ребич, Кессье — Песселья, Кастровилли, Бираги, Амрабат

На 40-й минуте Кессье не реализовал пенальти (вратарь)