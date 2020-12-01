Италия

Клуб не планирует увольнять с должности итальянского менеджера.

Главный тренер Интера Антонио Конте не покинет свою должность, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в Лиге Чемпионов, сообщает CBS Sports.

По информации источника, руководство клуба понимает, что в Интере есть определенные проблемы с подбором игроков, поэтому не планирует увольнять Конте даже в случае провала в групповом этапе Лиги Чемпионов, рассматривая его работу с командой как долгосрочный проект. Контракт итальянского наставника с Интером действует до лета 2022 года.

Напомним, что в четырех первых матчах группового этапа Лиги Чемпионов подопечные Конте набрали всего два очка и на данный момент занимают последнее место в группе В. Это первый случай в истории клуба, когда в четырех стартовых поединках турнира команда не сумела выиграть ни разу.

В чемпионате Италии дела Интера идут несколько лучше. После девяти туров Серии А миланцы занимают второе место, имея в активе 18 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий Интера Лаутаро Мартинес ищет возможность покинуть команду.