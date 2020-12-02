Италия

Испанский нападающий был удален в недавней игре Серии А против Беневенто.

В матче девятого тура итальянской Серии А туринский Ювентус не смог в гостях удержать победу над Беневенто (1:1), а автор единственного гола "зебр" в этом матче, Альваро Мората, был удален за неспортивное поведение уже после финального свистка.

Беневенто — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Согласно регламенту, испанский нападающий был дисквалифицирован на два следующих поединка за нецензурные выражения в адрес арбитра. Однако локальное издание Corriere di Torino сообщает, что туринский клуб уже готовит апелляцию на данное решение дисциплинарного органа.

Альваро Мората вернулся с туринский Ювентус в качестве арендованного игрока у мадридского Атлетико летом этого года, а за семь матчей итальянской Серии А успел сделать шесть голевых действий (3 гола и 3 голевые передачи).

Футболист рискует пропустить туринское дерби на ближайших выходных, а также гостевую игру Ювентуса против генуэзского Дженоа.