Испанский нападающий был удален в недавней игре Серии А против Беневенто.
Удаление Альваро Мораты в матче против Беневенто, Getty Images
02 декабря 2020, 14:09
В матче девятого тура итальянской Серии А туринский Ювентус не смог в гостях удержать победу над Беневенто (1:1), а автор единственного гола "зебр" в этом матче, Альваро Мората, был удален за неспортивное поведение уже после финального свистка.
Беневенто — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча
Согласно регламенту, испанский нападающий был дисквалифицирован на два следующих поединка за нецензурные выражения в адрес арбитра. Однако локальное издание Corriere di Torino сообщает, что туринский клуб уже готовит апелляцию на данное решение дисциплинарного органа.
Альваро Мората вернулся с туринский Ювентус в качестве арендованного игрока у мадридского Атлетико летом этого года, а за семь матчей итальянской Серии А успел сделать шесть голевых действий (3 гола и 3 голевые передачи).
Футболист рискует пропустить туринское дерби на ближайших выходных, а также гостевую игру Ювентуса против генуэзского Дженоа.